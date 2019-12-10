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Дальнее зарубежье 10.12.2019 21:08

ЕС в противодействии "гибридным угрозам" будет сотрудничать с НАТО и странами-партнерами

Страны Европейского союза будут развивать сотрудничество с международными организациями и странами-партнерами в противодействии "гибридным угрозам".

В принятом во вторник постановлении Совета ЕС о приоритетах и направлениях действий в этой области указывается на важность взаимодействия между ЕС и НАТО и сотрудничества со странами Европейского соседства (постсоветскими государствами - ИФ).

"Гибридные угрозы, - говорится в постановлении, - это широкий спектр методов или действий, используемых скоординированным образом враждебными государственными или негосударственными субъектами и нацеленных на уязвимость демократических государств и институтов, оставаясь при этом ниже порога формально объявленной войны. Примеры включают кибератаки, вмешательство в процесс выборов и кампании дезинформации, в том числе в социальных сетях".

Постановление принято как часть реализации Стратегической повестки дня ЕС на 2019-2024 годы. Ключевым приоритетом является защита национальной и европейской инфраструктуры, а также функций и услуг, которые имеют решающее значение для функционирования государства, экономики и общества.

Совет ЕС напомнил о важности выполнения плана действий против дезинформации. Он подчеркнул необходимость выделения достаточных ресурсов для трех целевых групп агентства Stratcom (Восток, Западные Балканы, Юг) Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Ей предлагается оценить потребности и возможности для усиления работы по стратегической коммуникации в других географических областях, таких как Африка к югу от Сахары.

Еврокомиссии предлагается совместно с правительствами стран ЕС активизировать разработку системы быстрого оповещения для сотрудничества, координации и обмена информацией между странами и европейскими институтами.

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Тэги: ЕС, УГРОЗЫ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]