Страны Европейского союза будут развивать сотрудничество с международными организациями и странами-партнерами в противодействии "гибридным угрозам".
В принятом во вторник постановлении Совета ЕС о приоритетах и направлениях действий в этой области указывается на важность взаимодействия между ЕС и НАТО и сотрудничества со странами Европейского соседства (постсоветскими государствами - ИФ).
"Гибридные угрозы, - говорится в постановлении, - это широкий спектр методов или действий, используемых скоординированным образом враждебными государственными или негосударственными субъектами и нацеленных на уязвимость демократических государств и институтов, оставаясь при этом ниже порога формально объявленной войны. Примеры включают кибератаки, вмешательство в процесс выборов и кампании дезинформации, в том числе в социальных сетях".
Постановление принято как часть реализации Стратегической повестки дня ЕС на 2019-2024 годы. Ключевым приоритетом является защита национальной и европейской инфраструктуры, а также функций и услуг, которые имеют решающее значение для функционирования государства, экономики и общества.
Совет ЕС напомнил о важности выполнения плана действий против дезинформации. Он подчеркнул необходимость выделения достаточных ресурсов для трех целевых групп агентства Stratcom (Восток, Западные Балканы, Юг) Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Ей предлагается оценить потребности и возможности для усиления работы по стратегической коммуникации в других географических областях, таких как Африка к югу от Сахары.
Еврокомиссии предлагается совместно с правительствами стран ЕС активизировать разработку системы быстрого оповещения для сотрудничества, координации и обмена информацией между странами и европейскими институтами.
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