Трамп призывает РФ поддержать усилия США по противодействию Ирану и денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР.

"Он (Трамп - ИФ)призвал Россию поддержать усилия Соединенных Штатов по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия и обеспечению денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении Белого дома.