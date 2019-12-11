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Дальнее зарубежье 11.12.2019 09:06

Трамп призывает РФ поддержать усилия США по противодействию Ирану и денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР.

"Он (Трамп - ИФ)призвал Россию поддержать усилия Соединенных Штатов по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия и обеспечению денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении Белого дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ТРАМП, ЛАВРОВ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]