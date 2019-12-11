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Дальнее зарубежье 11.12.2019 09:07

Трамп затронул с Лавровым тему задержанных граждан США в РФ и РФ - в США

Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднял тему сотрудничества стран по решению проблемы задержанных американцев в России и россиян - в США, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп приветствовал продолжающуюся работу с Россией по вопросам, вызывающим взаимное беспокойство. В частности, речь идёт о том, какие позитивные шаги могут сделать США и Россия по решению проблемы своих задержанных граждан (США в РФ и РФ - в США - ИФ), - отмечается в коммюнике Белого дома.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]