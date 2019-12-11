Трамп затронул с Лавровым тему задержанных граждан США в РФ и РФ - в США

Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднял тему сотрудничества стран по решению проблемы задержанных американцев в России и россиян - в США, сообщает Белый дом.
"Президент Трамп приветствовал продолжающуюся работу с Россией по вопросам, вызывающим взаимное беспокойство. В частности, речь идёт о том, какие позитивные шаги могут сделать США и Россия по решению проблемы своих задержанных граждан (США в РФ и РФ - в США - ИФ), - отмечается в коммюнике Белого дома.
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