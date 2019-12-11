Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что во время встречи обсуждались многие вопросы, "включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы".

"С нетерпением ждем продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" - добавил президент США.