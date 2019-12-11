Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8813 RUR   0.0268 GBR   2.2355 TRY   0.2926

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.02 -0.18 Brent 64.25 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.12.2019 09:18

Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что во время встречи обсуждались многие вопросы, "включая торговлю, Иран, Северную Корею, договор о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы".

"С нетерпением ждем продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" - добавил президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЛАВРОВ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома Трамп и первая леди США провели ежегодную церемонию зажжения рождественской ели Трамп заявил об успешной поездке на саммит НАТО Саммит G7 в 2020 г. состоится в Кэмп-Дэвиде - Трамп Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией Трамп о покупке Турцией С-400: "посмотрим, что будет дальше"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]