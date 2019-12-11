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Дальнее зарубежье 11.12.2019 09:09

Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском Джерси-Сити

Шесть человек, в том числе полицейский, были убиты в перестрелке в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), сообщают американские СМИ.

"Один из убитых-полицейский. Остальные пять человек, включая подозреваемых, были найдены мертвыми в здании магазина", - заявил начальник полиции города Майкл Келли.

Двое других полицейских получили незначительные ранения.

Отмечается, что полицейский приблизился к двум подозреваемым, после чего те укрылись в супермаркете и вели оттуда огонь на протяжении нескольких часов.

По словам начальника полиции, он не знает точной причины начала стрельбы, но предполагает, что убитый офицер пытался остановить "плохих парней".

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]