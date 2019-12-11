Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском Джерси-Сити

Шесть человек, в том числе полицейский, были убиты в перестрелке в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), сообщают американские СМИ.
"Один из убитых-полицейский. Остальные пять человек, включая подозреваемых, были найдены мертвыми в здании магазина", - заявил начальник полиции города Майкл Келли.
Двое других полицейских получили незначительные ранения.
Отмечается, что полицейский приблизился к двум подозреваемым, после чего те укрылись в супермаркете и вели оттуда огонь на протяжении нескольких часов.
По словам начальника полиции, он не знает точной причины начала стрельбы, но предполагает, что убитый офицер пытался остановить "плохих парней".
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