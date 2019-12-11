Мощный взрыв прогремел в афганском уезде Баграм

В Афганистане на территории уезда Баграм, провинции Каписа, прогремел мощный взрыв, сообщили в среду местные СМИ.

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Уезд Баграм находится в 60 км к северу от Кабула, на территории уезда располагается крупная военная база США.