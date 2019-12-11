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Мощный взрыв прогремел в афганском уезде Баграм

В Афганистане на территории уезда Баграм, провинции Каписа, прогремел мощный взрыв, сообщили в среду местные СМИ.

Подробности произошедшего пока не раскрываются. Уезд Баграм находится в 60 км к северу от Кабула, на территории уезда располагается крупная военная база США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]