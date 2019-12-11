Глава МИД Таджикистана признал, что в ходе отражения нападения террористов на погранпост в ноябре погибли женщины и дети

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что среди погибших при отражении нападения террористов в начале ноября на заставу на таджикско-узбекской границе были женщины и дети, сообщает в среду таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди").

"6 ноября вооруженная группа из 20 человек напала пограничную заставу "Ишкобод" войсковой части "Султонобод". Во время нападения они захватили пять автоматов Калашникова. В ходе операции спецподразделений эта группа была обезврежена, пять человек задержаны и находятся под стражей. Правоохранительные органы также понесли потери", - заявил таджикский дипломат на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета по сотрудничеству между Таджикистаном и ЕС.

"К сожалению, террористы при осуществлении нападения использовали детей и женщин. Несомненно, мы предприняли все, чтобы спасти детей. Но, к сожалению, среди убитых были женщины и дети. Они нам не оставили иного выбора", - сказал глава МИД Таджикистана.

В конце ноября представитель Госкомитета нацбезопасности Таджикитана Мухаммад Саидов заявлял, что в нападении на погранпост "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе "участвовали девять мужчин, 11 женщин и 13 несовершеннолетних детей от четырех до 15 лет". По его словам, нападавшие были членами нескольких семей, постоянно проживавших в Согдийской области.

Выступая в Душанбе на мероприятии, посвященном усилению борьбы с терроризмом и экстремизмом, Саидов не уточнил, какая роль была отведена боевиками женщинам и детям во время нападения на заставу.

"Около месяца назад все эти люди приехали в Душанбе и поселились в одном доме. Участковый милиционер и представитель коммунальных служб знали о нахождении в доме свыше 30 человек, однако не обратили должного внимания на этот факт", - сказал представитель ГКНБ.

Ранее пресс-центр ГКНБ Таджикистана сообщал, что погранзаставу на таджикско-узбекской границе атаковали боевики "Исламского государства.

Сообщалось, что "в результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны".

Со своей стороны в МВД Таджикистана сообщали о четырех задержанных боевиках. По его данным, в ходе операции было также уничтожено четыре автомашины боевиков.

По официальным данным, в ходе перестрелки погибли военнослужащий пограничных войск и сотрудник милиции. "Радио Озоди" сообщало, что в результате нападения погибли пять военнослужащих пограничных войск и один сотрудник милиции.