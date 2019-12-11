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СНГ 11.12.2019 14:03

Премьер Молдавии обсудит в Киеве вопросы импорта российского газа транзитом через Украину

Премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил журналистам, что обсудит в четверг в Киеве вопросы импорта российского газа транзитом через Украину.

Целью рабочего визита в Киев, по его словам, является участие в заседании глав правительств стран ГУАМ.

"В ходе визита состоятся и двусторонние встречи. С премьер-министром (Украины) Алексеем Гончаруком мы обсудим вопросы импорта газа в Молдавию. У нас есть несколько вариантов снабжения республики газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину", - сказал Кику в среду.

Он пояснил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию, Молдавия рассматривает и возможность покупки газа у Украины.

"В случае кризисной ситуации государственному поставщику на рынке энергоресурсов компании "Energocom" будет поручено закупать природный газ у "Нафтогаза" и продавать его "Moldovagaz". Это резервный вариант. "Moldovagaz" будет обязана уведомить власти о невозможности поставок газа, но не позднее, чем за две недели до крайнего срока, что автоматически активирует этот резервный механизм", - сказал Кику.

Он отметил, что в этом случае необходимо будет изыскать дополнительные средства для оплаты газа.

"С этой целью мы ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и готовы подписать с ним соглашение об открытии на выгодных условиях кредитной линии на 90 млн долларов", - сказал Кику.

Как уже сообщал "Интерфакс", накануне на совещании в правительстве председатель Административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что договор с "Газпромом" о продлении действующего контракта на поставку газа в Молдавию будет подписан до конца этого года. По его словам, это будет сделано после переговоров с Украиной по вопросам реверсной поставки газа в случае, если Украина и Россия не договорятся о транзите газа и Молдавия не сможет его получать по обычному маршруту.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАЗ, ТРАНЗИТ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]az