Премьер Молдавии обсудит в Киеве вопросы импорта российского газа транзитом через Украину

Премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил журналистам, что обсудит в четверг в Киеве вопросы импорта российского газа транзитом через Украину.
Целью рабочего визита в Киев, по его словам, является участие в заседании глав правительств стран ГУАМ.
"В ходе визита состоятся и двусторонние встречи. С премьер-министром (Украины) Алексеем Гончаруком мы обсудим вопросы импорта газа в Молдавию. У нас есть несколько вариантов снабжения республики газом даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину", - сказал Кику в среду.
Он пояснил, что, кроме традиционного маршрута и реверсных поставок газа через Турцию, Болгарию и Румынию, Молдавия рассматривает и возможность покупки газа у Украины.
"В случае кризисной ситуации государственному поставщику на рынке энергоресурсов компании "Energocom" будет поручено закупать природный газ у "Нафтогаза" и продавать его "Moldovagaz". Это резервный вариант. "Moldovagaz" будет обязана уведомить власти о невозможности поставок газа, но не позднее, чем за две недели до крайнего срока, что автоматически активирует этот резервный механизм", - сказал Кику.
Он отметил, что в этом случае необходимо будет изыскать дополнительные средства для оплаты газа.
"С этой целью мы ведем переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и готовы подписать с ним соглашение об открытии на выгодных условиях кредитной линии на 90 млн долларов", - сказал Кику.
Как уже сообщал "Интерфакс", накануне на совещании в правительстве председатель Административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что договор с "Газпромом" о продлении действующего контракта на поставку газа в Молдавию будет подписан до конца этого года. По его словам, это будет сделано после переговоров с Украиной по вопросам реверсной поставки газа в случае, если Украина и Россия не договорятся о транзите газа и Молдавия не сможет его получать по обычному маршруту.
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