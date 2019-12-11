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Регион 11.12.2019 13:42

Экс-президент Армении Кочарян прогнозирует внеочередные выборы в стране в 2020г

Внеочередные парламентские выборы могут состояться в Армении в 2020 году на фоне снижения популярности правительства премьер-министра Никола Пашиняна, заявил бывший президент республики Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя.

"Власть, чья легитимность сконцентрирована на одном человеке, не может быть стабильной, вне зависимости от количества депутатских мандатов. Неспособность управлять страной, отсутствие координации в работе стимулируют делегитимизацию власти. У премьер-министра больше нет фанатичных сторонников", - сказал Кочарян в интервью газете "Грапарак".

"После опьяняющей эйфории адекватность общества восстанавливается, однако возомнивший себя Иисусом Христом премьер-министр начинает терять адекватность", - отметил бывший президент Армении.

"Это ускоряет темпы снижения его народной популярности и дает основание быть уверенным, что все это завершится внеочередными выборами. Кстати, велика вероятность, что выборы пройдут уже в следующем году. Это зависит от способности оппозиции объединять усилия и решительности", - сказал Кочарян.

Пашинян пришел к власти в Армении весной 2018 года на волне народных протестов против Сержа Саргсяна, который после десятилетнего срока на посту президента был избран премьер-министром страны в результате перехода республики на парламентскую форму правления.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, КОЧАРЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]