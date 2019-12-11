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Регион 11.12.2019 14:15

Иран отразил крупную кибератаку против своей инфраструктуры

Хакеры провели мощную кибератаку, нацеленную на инфраструктуру электронного правительства Ирана, однако потерпели неудачу, сообщает в среду агентство "Мехр" со ссылкой на заявление министра информационных и коммуникационных технологий Мохаммад-Джавад Азари Джахроми.

"Недавно против инфраструктуры нашего электронного правительства была совершена высокоорганизованная кибератака, осуществленная при поддержке иностранного государства. Атака была отражена", - заявил он журналистам.

"Атака действительно была серьезной. Я не могу раскрыть никаких деталей прямо сейчас..., но доклад об этом определенно появится позднее", - отметил министр.

Иранский министр также отказался уточнить, какая именно страна стоит за кибератакой против Тегерана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ИНФРАСТРУКТУРА, КИБЕРАТАКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]