Россия, Турция и Иран призывают международное сообщество поддержать добровольное возвращение беженцев в Сирию

Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) призывают международное сообщество оказать поддержку добровольному возвращению сирийских беженцев на родину, говорится в итоговом документе, принятого по результатам 14-го раунда переговоров по Сирии в "астанинском формате".

"Страны-гаранты подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку и подтвердили готовность проводить взаимодействие со всеми заинтересованным сторонами, включая управление верховного комиссара по делам беженцев ООН и другие специализированные международные организации", - говорится в документе.

"Согласились продолжить обсуждение реализации своих инициатив по организации международных конференций по вопросам гуманитарного содействия Сирии и возвращения сирийских беженцев", - отмечается в заявлении.