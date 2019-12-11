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Регион 11.12.2019 14:32

Россия, Турция и Иран призывают международное сообщество поддержать добровольное возвращение беженцев в Сирию

Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) призывают международное сообщество оказать поддержку добровольному возвращению сирийских беженцев на родину, говорится в итоговом документе, принятого по результатам 14-го раунда переговоров по Сирии в "астанинском формате".

"Страны-гаранты подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку и подтвердили готовность проводить взаимодействие со всеми заинтересованным сторонами, включая управление верховного комиссара по делам беженцев ООН и другие специализированные международные организации", - говорится в документе.

"Согласились продолжить обсуждение реализации своих инициатив по организации международных конференций по вопросам гуманитарного содействия Сирии и возвращения сирийских беженцев", - отмечается в заявлении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]