Атаки Израиля подрывают суверенитет Сирии и угрожают стабильности в регионе - коммюнике стран-гарантов

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии (РФ, Турция, Иран) осуждают атаки Израиля, считая, что они подрывают суверенитет страны и угрожают безопасности в регионе.

"Осудили продолжающиеся атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающее суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающее стабильности и безопасности в регионе", - говорится в совместном заявлении стран-гарантов по итогам 14-й встречи в "астанинском формате".