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Дальнее зарубежье 11.12.2019 14:44

Атаки Израиля подрывают суверенитет Сирии и угрожают стабильности в регионе - коммюнике стран-гарантов

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии (РФ, Турция, Иран) осуждают атаки Израиля, считая, что они подрывают суверенитет страны и угрожают безопасности в регионе.

"Осудили продолжающиеся атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающее суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающее стабильности и безопасности в регионе", - говорится в совместном заявлении стран-гарантов по итогам 14-й встречи в "астанинском формате".

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ГАРАНТЫ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]