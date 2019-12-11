Россия, Иран и Турция выразили неприятие в связи с захватом нефтяных доходов Сирии, говорится в тексте заявления по итогам переговоров по вопросам сирийского урегулирования в казахстанской столице 10-11 декабря.

"Страны-гаранты выразили свое неприятие в связи с незаконным захватом и распределением доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать САР", - говорится в заявлении.