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Дальнее зарубежье 11.12.2019 15:03

Участники переговоров в "астанинснском формате" выступили против захвата нефтяных доходов Сирии - заявление

Россия, Иран и Турция выразили неприятие в связи с захватом нефтяных доходов Сирии, говорится в тексте заявления по итогам переговоров по вопросам сирийского урегулирования в казахстанской столице 10-11 декабря.

"Страны-гаранты выразили свое неприятие в связи с незаконным захватом и распределением доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать САР", - говорится в заявлении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ГАРАНТЫ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]