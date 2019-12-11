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Внешняя политика 11.12.2019 13:39

Азербайджан готов реализовать со странами ТОА проекты в сферах экономики и туризма - МИД

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со странами-членами Тихоокеанского альянса (ТОА - Pacific Alliance), готов реализовать проекты в различных сферах, сообщает пресс-служба МИД.

«10 декабря в МИД Азербайджана состоялась встреча с послами стран-участников ТОА. На встрече Азербайджан представлял посол по особым поручениям Эльшад Искендеров», - отмечает МИД.

В ходе встречи стороны отметили взаимный интерес к совместному сотрудничеству. «Послы Мексики, Чили и Колумбии в Азербайджане, являющиеся странами-участниками ТА, выразили готовность обсудить практические проекты с соответствующими структурами по развитию отношений в сферах экономики, культуры, образования и туризма», - говорится в сообщении.

Во время встречи было отмечено, что нахождение Азербайджана на стратегически важных международных транспортных коридорах - «Север-Юг» и «Восток-Запад», Бакинского международного порта, а также открытие железнодорожного пути «Баку-Тбилиси-Карс» вызывают интерес странам-участникам ТА для взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, выявляющие интерес обеих сторон.

Как сообщалось ранее, статус наблюдателя в ТОА Азербайджан получил в ходе очередной встречи Совета министров альянса, состоявшейся 10 мая 2019 года в Мехико (Мексика). Азербайджан стал 57-ой страной-наблюдателем в альянсе.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ТОА, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]