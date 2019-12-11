Азербайджан готов реализовать со странами ТОА проекты в сферах экономики и туризма - МИД

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со странами-членами Тихоокеанского альянса (ТОА - Pacific Alliance), готов реализовать проекты в различных сферах, сообщает пресс-служба МИД.
«10 декабря в МИД Азербайджана состоялась встреча с послами стран-участников ТОА. На встрече Азербайджан представлял посол по особым поручениям Эльшад Искендеров», - отмечает МИД.
В ходе встречи стороны отметили взаимный интерес к совместному сотрудничеству. «Послы Мексики, Чили и Колумбии в Азербайджане, являющиеся странами-участниками ТА, выразили готовность обсудить практические проекты с соответствующими структурами по развитию отношений в сферах экономики, культуры, образования и туризма», - говорится в сообщении.
Во время встречи было отмечено, что нахождение Азербайджана на стратегически важных международных транспортных коридорах - «Север-Юг» и «Восток-Запад», Бакинского международного порта, а также открытие железнодорожного пути «Баку-Тбилиси-Карс» вызывают интерес странам-участникам ТА для взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, выявляющие интерес обеих сторон.
Как сообщалось ранее, статус наблюдателя в ТОА Азербайджан получил в ходе очередной встречи Совета министров альянса, состоявшейся 10 мая 2019 года в Мехико (Мексика). Азербайджан стал 57-ой страной-наблюдателем в альянсе.
Х.Насирзаде
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