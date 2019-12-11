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СНГ 11.12.2019 15:16

Путин вряд ли найдет время посмотреть "Слугу народа" - Кремль

Президент России Владимир Путин не смотрел и вероятно, не найдет время, чтобы посмотреть сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, он не смотрит сериалы. Поэтому я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о показе сериала на телеканале ТНТ, который начнется сегодня, Песков отметил, что "ТНТ - это частный канал, во-первых, он никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно. Тут главное приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права, вот и все".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, СЕРИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]