Президент России Владимир Путин не смотрел и вероятно, не найдет время, чтобы посмотреть сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, он не смотрит сериалы. Поэтому я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о показе сериала на телеканале ТНТ, который начнется сегодня, Песков отметил, что "ТНТ - это частный канал, во-первых, он никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно. Тут главное приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права, вот и все".