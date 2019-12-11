Песков: встреча Трампа с Лавровым - важный момент для двусторонних отношений, в которых пока нет позитивных сдвигов

В Кремле назвали "важным моментом" для российско-американских отношений состоявшуюся встречу президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но сдвигов в самих отношениях не видят.

"Безусловно, сам факт, что российский министр был принят президентом США - это важный момент. Другое дело, что пока не приходится говорить о каких-то позитивных сдвигах в наших двусторонних отношениях. Но такие контакты важны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу оценить важность встречи Трампа и Лаврова.