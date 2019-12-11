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СНГ 11.12.2019 15:27

Песков: встреча Трампа с Лавровым - важный момент для двусторонних отношений, в которых пока нет позитивных сдвигов

В Кремле назвали "важным моментом" для российско-американских отношений состоявшуюся встречу президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но сдвигов в самих отношениях не видят.

"Безусловно, сам факт, что российский министр был принят президентом США - это важный момент. Другое дело, что пока не приходится говорить о каких-то позитивных сдвигах в наших двусторонних отношениях. Но такие контакты важны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу оценить важность встречи Трампа и Лаврова.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]