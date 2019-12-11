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ТЭК 11.12.2019 14:13

США продают похищенную у Сирии нефть Турции, утверждает постпред САР при ООН

Соединенные Штаты совершили "вооруженное покушение" на сирийские территории с целью захвата нефтяных месторождений, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Что касается вопроса американской оккупации, то вы все знаете все, что произошло - это является вооруженным покушением, которое совершили оккупационные силы Америки с тем, чтобы захватить нефтяные скважины в Сирии", - сказал Джаафари на пресс-конференции по итогам очередного раунда переговоров по САР в Нур-Султане.

"Более того, эта американская оккупация осуществляет продажу этих ресурсов Турции и управляет расхищением этих ресурсов", - добавил он.

По словам Джаафари, Сирия стала площадкой для сведения счетов США со своими конкурентами.

"Американская политика на территории Сирии сводит счеты со (...) своими врагами и конкурентами. (...) Сегодня сирийская арена является ареной для сведения счетов (...) Америки и запада с другими странами", - сказал Джаафари на брифинге по итогам 14-й встречи по Сирии в Нур-Султане.

Вместе с тем сирийский дипломат подчеркнул важность политического процесса, "потому что нет другого выбора".

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Тэги: СИРИЯ, НЕФТЬ, США, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]