США продают похищенную у Сирии нефть Турции, утверждает постпред САР при ООН

Соединенные Штаты совершили "вооруженное покушение" на сирийские территории с целью захвата нефтяных месторождений, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Что касается вопроса американской оккупации, то вы все знаете все, что произошло - это является вооруженным покушением, которое совершили оккупационные силы Америки с тем, чтобы захватить нефтяные скважины в Сирии", - сказал Джаафари на пресс-конференции по итогам очередного раунда переговоров по САР в Нур-Султане.

"Более того, эта американская оккупация осуществляет продажу этих ресурсов Турции и управляет расхищением этих ресурсов", - добавил он.

По словам Джаафари, Сирия стала площадкой для сведения счетов США со своими конкурентами.

"Американская политика на территории Сирии сводит счеты со (...) своими врагами и конкурентами. (...) Сегодня сирийская арена является ареной для сведения счетов (...) Америки и запада с другими странами", - сказал Джаафари на брифинге по итогам 14-й встречи по Сирии в Нур-Султане.

Вместе с тем сирийский дипломат подчеркнул важность политического процесса, "потому что нет другого выбора".