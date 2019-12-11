В Тбилиси проходит акция протеста оппозиции, возмущенной антимилитаристскими заявлениями президента Грузии

Представители общественных организация и оппозиционных политических партий вышли в среду на акцию протеста к зданию президентской резиденции в Тбилиси в связи с антимилитаристскими высказываниями президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Выступая вечером в минувший вторник перед представителями науки и образования, Зурабишвили заявила, что "нашей обязанностью является - донести до мира нашу культуру, нашу идентичность".
"Этим мы будем интересны для мира, так как у нас нет и не будет ни армии, ни вооружений (...), нет и большого экономического потенциала, но у нас есть очень сильное оружие - наши знания", - сказала тогда президент Грузии.
Слова президента о том, что у Грузии "нет и не будет ни армии, ни вооружений", вызвали негативную реакцию не только у оппозиционеров, но и у министра обороны Ираклия Гарибашвили, заявившего журналистам, что высказывания Зурабишвили о грузинской армии для него категорически неприемлемы.
"Как министр обороны хочу заявить, что наши военные являются самыми достойными гражданами, и я сделаю все, чтобы грузинская армия еще более усилилась. Наша армия сильна и в ней служат герои", - сказал министр.
Председатель парламентского комитета по защите прав человека Софо Киладзе не исключила, что президент Зурабишвили не совсем точно выразила свою мысль о грузинской армии, так как она выросла и жила за рубежом.
"Думаю, что президент не смогла точно выразить свою мысль, так как не росла в Грузии", - сказала Киладзе журналистам.
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