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СНГ 11.12.2019 15:43

В Молдавии проходит массовая забастовка транспортников

В Молдавии в среду большинство водителей общественного транспорта не вышли на работу, требование автоперевозчиков - повышение тарифа на перевозку пассажиров на 30%.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из центра Кишинева, около сотни микроавтобусов припаркованы на площади Великого Национального собрания перед Домом правительства.

Патронатная организация автотранспортных операторов сообщила накануне, что всего не выйдут на маршруты полторы тысячи единиц транспорта, а это две трети от общего количества. В среду движение большинства автобусов и микроавтобусов из сёл в районные центры, а также из районов в Кишинев прекращено в связи с забастовкой.

Перевозчики требуют от властей подписать меморандум о повышении тарифа на перевозку пассажиров на 30 процентов. Они обязуются, в этом случае, ежегодно закупать 500 новых микроавтобусов и поднять зарплату водителям. Документ был составлен после многочисленных обсуждений с министерством экономики и инфраструктуры.

Транспортники отметили, что еще 2 декабря направили письмо министру экономики и инфраструктуры Анатолию Усатому, в котором напомнили о согласованных ранее мерах, которые позволят сократить расходы перевозчиков.

Среди них - исключение необоснованных проверок, борьба с незаконными перевозками, повышение транспарентности деятельности министерства и Национального агентства автотранспорта в отношении перевозчиков.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ТРАНСПОРТНИКИ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]