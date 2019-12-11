ОПЕК+: тайна сезона-2020 раскрыта

На минувшей неделе в Вене состоялось очередное, последнее, в этом году заседание министров стран ОПЕК и стран не-ОПЕК и хотя многие ожидали от этой встречи продления сроков действия сделки по сокращению нефтедобычи с апреля 2020 года как минимум на три месяца, а то и на все девять (до конца 2020 года), этого не произошло. Страны–участницы соглашения ОПЕК+ неожиданно для всех решились пойти на новое сокращение объемов нефтедобычи – еще на 503 тыс. б/с. В итоге общая квота для стран ОПЕК+ увеличится с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с по сравнению с показателем октября 2018 г. При этом для стран ОПЕК квота установлена на уровне 372 тыс. б/с, для стран не-ОПЕК - 131 тыс. б/с. Новые договоренности вступают в силу с 1 января 2020 года и будут действовать до конца марта 2020 года. Страны ОПЕК+ договорились провести следующее заседание 5-6 марта, чтобы принять решение о том, стоит ли их продлевать.

Цель соглашения все та же – снизить риски избытка предложения, который может образоваться на нефтяном рынке уже в I квартале 2020 года, и предотвратить обвал цен. По словам российского министра энергетики Александра Новака, необходимость в усилении ограничений связана с характерным для зимнего сезона замедлением спроса на нефть.

Тем не менее, именно согласие российской стороны на углубление сокращения ожидалось меньше всего. В преддверии заседания российские нефтяники консолидировано предложили отложить принятие дополнительных решений на март. Непосредственно же перед венской встречей Новак говорил, что российская позиция - "пока тайна". Итогом стало согласие России сократить с января 2020г добычу нефти еще на 70 тыс. б/с, т.е. на 300 тыс. б/с.

Тем не менее, мнения по поводу эффекта от новой сделки на рынок разделились. «Несмотря на то, что сокращение оказалось более значительным, чем ожидалось, и этот шаг является конструктивным в ближайшей перспективе, ключевой вопрос заключается в том, достаточно ли этого", - сообщается в обзоре ING. "Мы не ожидаем, что эти сокращения приведут рынок к сбалансированности рынка в первом квартале 2020 года", - отмечают аналитики банка.

Компания BP со своей стороны прогнозирует, что ситуация на рынке нефти для ОПЕК+ будет оставаться напряженной, главным образом, из-за роста добычи нефти в США. "Они не смогут расслабиться и сказать, что своей цели достигли. В принципе, глядя на более отдаленную перспективу, чем 2020 год, как нам кажется, расслабиться уже не удастся никому, потому что хорошего ответа на американскую сланцевую революцию у стран ОПЕК+ нет", - считает главный экономист BP по России и СНГ Владимир Дребенцов.

Как отметил Дребенцов, интерес инвесторов к сланцевой добыче в США сохраняется, а ресурсный потенциал этих месторождений если и исчерпается, то "очень нескоро".

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 11 декабря заявил, что не ожидает значительных колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. При этом Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен ($64 за баррель нефти Brent в 2019 году и $61 за баррель в 2020 году).

Саудовская Аравия – главный двигатель снижения добычи

Скептицизм аналитиков можно понять, если принять во внимание тот факт, что обязательства по текущей сделке о сокращении добычи исполнялись не всеми его участниками полноценно. В «черный» список входят: Ирак (-50% исполнение сделки в сентябре), Габон (-200%) и Нигерия (-228%). По оценкам ОПЕК, 100%-е исполнение обязательств Нигерией и Ираком способствовало бы уходу с рынка 400 тыс. б/с нефти. Саудовская Аравия со своей стороны на протяжении последних месяцев добровольно снижала добычу на 400 тыс. б/с, но действия «нарушителей» фактически сводят все эти усилия на «нет».

Россия со своей стороны тоже не отличилась 100%-ным исполнением взятых на себя обязательств в рамках ОПЕК+. Причину «проблемы» российская сторона нашла, главным образом, в конденсате, добыча которого увеличилась в стране с ростом газодобычи в зимний период. Объемы конденсата, по словам Новака, учитываются в общем объеме нефтедобычи, без конденсата «Россия чуть перевыполняет сделку ОПЕК+». Так, что выход из положения Москва нашла, инициировав предложение исключить конденсат из показателей добычи сырой нефти для стран не-ОПЕК, поскольку страны картеля не принимают его в расчет. Однако, не ясно будет ли столь эффективным сокращение нефтедобычи на 500 тыс. б/с в условиях продолжающихся поставок на рынок уже не учитываемого конденсата?!

Между тем, после того как страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи, цены на нефть заметно выросли в минувшую пятницу до $64,04 за баррель, WTI - до $58,92 за баррель, а затем немного пошли на спад. На утро среды стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,95 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (0,52%) - до $58,93 за баррель. Внимание инвесторов вновь переключилось на торговые переговоры между США и Китаем с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

Венская встреча министров ОПЕК+ показала, что самой заинтересованной стороной в сокращении нефтедобычи является Саудовская Аравия, объявившая в ноябре о проведении IPO Saudi Aramco. Власти планируют продать 1,5% Saudi Aramco. Размещение проходит на местной бирже – Tadawul и саудиты рассчитывают на оценку компании в $1,6-1,7 трлн. При размещении по верхней границе правительство Саудовской Аравии, выступающее продавцом, получит как минимум $25,6 млрд. Эта сделка станет крупнейшей в истории, побив рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba, объем размещения, которого в 2014 году достиг $25 млрд. Так что лучшее, что могут сделать власти страны – это обеспечить высокие цены на нефть. Видимо, поэтому Королевство решило взять на себя большую часть сокращения добычи в рамках сделки. Как заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман, новая квота снижения нефтедобычи Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. б/с - до 10,1 млн б/с, страна же будет добывать 9,7 млн б/с. По его словам, снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 2,1 млн б/с от октября 2018 года благодаря «добровольным» сокращениям Саудовской Аравией, которая продолжит превышать свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 400 тыс. б/с. Вместе с тем, саудовский министр подчеркнул, что Эр-Рияд продолжит осуществлять акт доброй воли только в случае выполнения сделки остальными ее участниками. Это вполне может означать, что страна, берущая на себя основной груз «ответственности» вполне может отказаться от него, выйдя из соглашения в желаемый для себя момент.

Азербайджан готов еще сократить добычу

Добровольно подписался под новое сокращение нефтедобычи и Азербайджан, квота которого с января 2020 года увеличится до 27 тыс. б/с с предусмотренных 20 тыс. б/с по нынешней сделке. Таким образом, страна взяла на себя обязательства по поддержанию ежесуточной добычи нефти с начала будущего года на уровне 769 тыс. б/с с ранее установленных 776 тыс. б/с.

Глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем выступлении на последнем заседании отметил, что решение ОПЕК+ до сих пор вносили свой вклад в установление баланса на нефтяном рынке. По его словам, прогнозы по развитию мировой экономики и нефтяного рынка, а также ряд геополитических факторов «свидетельствуют о необходимости принятия регулирующих мер и на 2020 год».

«Первоначальная цель нашего сотрудничества заключается в обеспечении баланса и устойчивой стабильности на нефтяном рынке. Азербайджан, будучи страной, до сих пор поддерживавшей все инициативы в рамках формата ОПЕК+, заинтересован в своем участии в этом сотрудничестве. Считаем, что страны ОПЕК+ и в 2020 году должны быть солидарны и верны своим обязательствам», - сказал Шахбазов.

Собственно, Азербайджан можно отнести к числу самых активных участников альянса ОПЕК+, который неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства уже третий год подряд. По данным Минэнерго, в ноябре 2019 года страна ежесуточно добывала в среднем 776 тыс. баррелей, что полностью соответствует обязательствам в рамках ОПЕК+. При этом в отчетный месяц на добычу нефти пришлось 687 тыс. б/с, конденсата - 89 тыс. б/с.

В январе-ноябре среднесуточная добыча составила 764 тыс. б/с. Тем самым, в январе- месяцев Азербайджан сократил добычу на 12 тыс. б/с больше, чем обязался и выполнил свои обязательства на 160%. Необходимо отметить, что столь успешному выполнению обязательств в рамках сделки ОПЕК+ способствовала и двухнедельная остановка платформ «Западный Чираг» (в октябре) и «Центральный Азери» (в апреле). Аналогичный успех можно повторить и в следующем году: если будет принято решение об остановке добычи на одной из платформ на АЧГ в первом квартале, Азербайджан легко обеспечить снижение добычи еще на 7 тыс. б/с.

На данный момент нефть в стране добывается с месторождений с уже немалым сроком эксплуатации, а все последние открытия в азербайджанском секторе Каспия связаны с газом. При таком раскладе ежегодный процесс падения добычи является вполне естественным и воспринимается соответственно.

Кстати, что касается конденсата. Основную долю газоконденсата в Азербайджане обеспечивает месторождение Шах-Дениз, с которого данная продукция в полном объеме направляется на экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. По официальным данным, в 2018 году в Азербайджане добывалось 2 млн 839,7 тыс. тонн конденсата (более 20,8 млн баррелей в год или свыше 57 тыс. баррелей в сутки). Так что, если исходить из российского подхода и не учитывать конденсат, то Азербайджану даже не придется прилагать особых усилий для выполнения своих обязательств перед ОПЕК+.

Сотрудничество в формате ОПЕК+ уже показало свою эффективность, позволяя удерживать цены в коридоре $58-65, что, по мнению и самих участников соглашения и нефтяных компаний является вполне оптимальным уровнем и для производителей и для потребителей. С учетом сохраняющейся неопределенности на нефтяном рынке и ряда других факторов, оказывающих на него серьезное влияние, можно предположить, что ОПЕК+ продолжит свою деятельность и в будущем году, ведь лучшей альтернативы пока не придумали.

Н.Аббасова