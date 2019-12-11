МАГАТЭ завершило формирование Банка низкообогащенного урана в Казахстане

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершило формирование Банка низкообогащенного урана (БНОУ) в Казахстане, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

БНОУ 10 декабря получил вторую, заключительную, партию низкообогащенного урана.

"Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" доставила 28 баллонов НОУ на завод Ульбинского металлургического завода в городе Усть-Каменогорск. Уран происходил из Казахстана и был обогащен на установке в соседней России до того, как НОУ был доставлен поездом на площадку в Восточном Казахстане, где он был проверен и официально принят экспертами МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Поставка первой партии низкообогащенного урана в БНОУ состоялась в октябре текущего года.

Как сообщалось ранее, в БНОУ будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях.

"Если в мире где-то будет остановка, какая-то атомная станция не сможет купить топливо на рынке, то она сможет прибегнуть к нашим услугам (услугам БНОУ - ИФ), взять у нас низкообогащенный уран, переработать его в таблетки, далее в топливные сборки и обеспечить загрузку своего атомного реактора", - пояснял ранее замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов.

Благодаря инвестициям Казахстана и МАГАТЭ на базе Ульбинского металлургического завода (входит в структуру "Казатомпрома") создана необходимая инфраструктура для безопасного хранения материала.

Поставщиками материала для БНОУ МАГАТЭ являются "Казатомпром" и французская компания Orano Cycle.

Создание и функционирование БНОУ полностью финансируется за счет добровольных взносов государств-членов МАГАТЭ и других доноров на общую сумму $150 млн. Эти взносы покрывают сметные расходы по меньшей мере на 20 лет его функционирования. К числу доноров относятся фонд "Инициатива по уменьшению ядерной угрозы" (NTI), Соединенные Штаты, Европейский союз, ОАЭ, Кувейт, Норвегия и Казахстан.