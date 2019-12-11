В Баку открылась фотовыставка «Вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню Конституции России

11 декабря 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки ко Дню Конституции Российской Федерации. Она посвящена основному закону Российской Федерации.

Ежегодно 12 декабря в России отмечается Государственный праздник «День Конституции Российской Федерации».

В этот день в 1993 году на референдуме – всенародном голосовании была принята российская Конституция.

Полный текст Конституции был опубликован 25 декабря 1993 года в «Российской газете». С тех пор данный праздник принято считать одним из важнейших государственных праздников России. Это и не удивительно, ведь принятие Конституции является одним из самых значимых моментов в истории каждого государства и народа. Поэтому такой праздник существует не только в России, но и в очень многих странах мира.

В Азербайджане День Конституции отмечается 12 ноября. В этот день в 1995 году путем всеобщего референдума была принята Конституция Азербайджана – основной закон независимого суверенного государства.