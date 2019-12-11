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11.12.2019 15:43

В Баку открылась фотовыставка «Вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню Конституции России

11 декабря 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки ко Дню Конституции Российской Федерации. Она посвящена основному закону Российской Федерации.

Ежегодно 12 декабря в России отмечается Государственный праздник «День Конституции Российской Федерации».

В этот день в 1993 году на референдуме – всенародном голосовании была принята российская Конституция.

Полный текст Конституции был опубликован 25 декабря 1993 года в «Российской газете». С тех пор данный праздник принято считать одним из важнейших государственных праздников России. Это и не удивительно, ведь принятие Конституции является одним из самых значимых моментов в истории каждого государства и народа. Поэтому такой праздник существует не только в России, но и в очень многих странах мира.

В Азербайджане День Конституции отмечается 12 ноября. В этот день в 1995 году путем всеобщего референдума была принята Конституция Азербайджана – основной закон независимого суверенного государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]