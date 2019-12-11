В Баку открылась фотовыставка «Вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню Конституции России

11 декабря 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки ко Дню Конституции Российской Федерации. Она посвящена основному закону Российской Федерации.
Ежегодно 12 декабря в России отмечается Государственный праздник «День Конституции Российской Федерации».
В этот день в 1993 году на референдуме – всенародном голосовании была принята российская Конституция.
Полный текст Конституции был опубликован 25 декабря 1993 года в «Российской газете». С тех пор данный праздник принято считать одним из важнейших государственных праздников России. Это и не удивительно, ведь принятие Конституции является одним из самых значимых моментов в истории каждого государства и народа. Поэтому такой праздник существует не только в России, но и в очень многих странах мира.
В Азербайджане День Конституции отмечается 12 ноября. В этот день в 1995 году путем всеобщего референдума была принята Конституция Азербайджана – основной закон независимого суверенного государства.
Азербайджан готов реализовать со странами ТОА проекты в сферах экономики и туризма - МИД
Кочарян назвал "пустой" позицию премьера Пашиняна по карабахскому урегулированию
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны
МАГАТЭ завершило формирование Банка низкообогащенного урана в Казахстане
США продают похищенную у Сирии нефть Турции, утверждает постпред САР при ООН
BP привержена расширению сотрудничества с Азербайджаном – будущий CEO
I этап ОМС охватит 2,2 млн человек в Азербайджане
Пограничники задержали на юге Азербайджана наркокурьеров с 5 кг наркотических средств
Таможня предотвратила незаконный ввоз в Азербайджан 2,4 кг серебряных ювелирных изделий
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
В Молдавии проходит массовая забастовка транспортников
Песков: встреча Трампа с Лавровым - важный момент для двусторонних отношений, в которых пока нет позитивных сдвигов
Путин вряд ли найдет время посмотреть "Слугу народа" - Кремль
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г