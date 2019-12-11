Во Франции продолжается транспортный коллапс

Движение общественного транспорта во Франции в среду по-прежнему осуществляется с большими перебоями из-за продолжающейся акции протеста, сообщают французские СМИ.

Из-за забастовки профсоюзов, представляющих, главным образом, сотрудников транспортной сферы, во Франции с прошлой недели наблюдается транспортный коллапс.

В связи с проблемами с общественным транспортом на автомобильных дорогах, в частности, в Париже, в среду вновь образовались длинные пробки. Во французской столице все еще не работает несколько станций метро. На фотографиях, размещенных в интернете, видно, как в переходах и на платформах станций метро скопились огромные толпы народа в утренний час пик.

Количество обслуживающих маршруты автобусов и трамваев в два раза меньше, чем обычно.

Ожидается, что позже в среду премьер Франции Эдуар Филипп представит проект правительства по пенсионной реформе, которая стала причиной забастовок.

По данным источников радиостанции "Франс-энфо", правительство объявит о том, что реформа затронет лишь тех, кто родился после 1975 года. Кроме того, по информации источников, возраст выхода на пенсию изменен не будет.

Забастовка началась в конце прошлой недели. В первые ее дни было нарушено авиасообщение, а также работа пригородных железнодорожных линий Парижа и региональных поездов Франции.

Массовая акция протеста запланирована на вторник 10 декабря. Манифестации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты по причине считающихся тяжелыми условий труда.