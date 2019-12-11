В Великобритании проходит последний предвыборный день агитации

Лидеры британских партий в среду проводят последние акции в рамках своих избирательных кампаний, сообщает телеканал Sky News.

Агитация в Великобритании разрешена вплоть до дня голосования. И лейбористы, и консерваторы указывали на исключительную важность предстоящих выборов, которые состоятся в четверг.

Чтобы заручиться поддержкой избирателей лидер консерваторов, премьер Борис Джонсон, например, отправился в графство Уэст-Йоркшир и лично доставлял молоко местным жителям.

На видеозаписях, размещенных в интернете, видно, как Джонсон грузит ящики с бутылками молока в машину, а потом разносит их по домам. Во время этой акции журналисты спросили у Джонсона, переживает ли он из-за завтрашних выборов, в ответ премьер сказал: "Мы боремся за каждый голос".

"У нас есть еще один день. Сделайте так, чтобы ваш голос был услышан. Голосуйте за выполнение прошлых обещаний обещания прошлого, и за светлое будущее. Голосуйте завтра за консерваторов", - написал Джонсон в Twitter.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в четверг направился в Глазго. Он заявил собравшимся на митинге, что его партия "никогда не позволяла себе использовать политику в личных целях и никогда не будет этого делать".

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен в интервью телеканалу Sky News заявила, что не хотела бы видеть победителем ни Джонсон, ни Корбина.

"Я не хочу (чтобы победил - ИФ) Борис Джонсон, но я также не самый большой фанат Корбина... Но в случаях, когда ни одна партия не получает большинство, конечно, приходится выбирать", - сказала Стерджен.

Опубликованные ранее в среду опросы показывают, что консерваторы, вероятно, смогут получить большинство на выборах в четверг.

Например, опрос газеты The Independent прогнозирует 339 мест у консерваторов в 650-местной Палате общин. Такое же количество мест прочит Консервативной партии прогноз телеканала Sky News. Согласно результатам обоих исследований, лейбористы смогут получить 231 место.

Выборы, намеченные на 12 декабря, - досрочные. Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября 2019 года. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.