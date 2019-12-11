Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Киева и надеется на продление санкций к РФ до полного восстановления территориальной целостности Украины, сообщается на сайте главы государства в среду.

"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против РФ.