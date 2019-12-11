Вторая ТЭС мощностью 230 МВт введена в Грузии в тестовом режиме

Вторая в Грузии теплоэлектростанция (ТЭС) комбинированного цикла установленной мощностью 230 МВт приступила к опытному производству электроэнергии в тестовом режиме.

Как сообщили "Интерфаксу" в АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC), являющемся владельцем ТЭС "Гардабани 2", АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO) уже зарегистрировало ТЭС в качестве участника оптового рынка на период ее пробного запуска и комплексного тестирования.

Строительство станции началось три года назад в 33 км от Тбилиси на территории Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли, восточная Грузия).

ТЭС "Гардабани 2" построена китайской компанией China Tianchen Engineering Corporation. Ее строительство оценивалось в $159 млн, финансирование велось из ресурсов GOGC и средств, привлекаемых в китайских банках. Пуск станции в эксплуатацию планировался к зимнему сезону 2019-2020 годов.

Согласно проекту, ТЭС состоит из одного блока комбинированного цикла в конфигурации 2-2-1, то есть имеет два газотурбогенератора, два блока рекуперации тепла парогенератора и одну паровую турбину-генератор производства General Electric. Гарантийный срок эксплуатации электростанции - не менее 25 лет.

В планах GOGC - построить еще одну ТЭС комбинированного цикла установленной мощностью до 250 МВт.

Как сообщалось, в 2015 году в Гардабани была введена в эксплуатацию первая ТЭС комбинированного цикла установленной мощностью 237 МВт с годовой выработкой 1,6 млрд кВт.ч электроэнергии. Проект стоимостью $231 млн был профинансирован GOGC и государственным "Партнерским фондом". Строительство ТЭС осуществила турецкая Calik Enerji, которая также участвовала и в конкурсе на строительство ТЭС "Гардабани 2".

GOGC учреждено в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". В 2012 году 100% акций GOGC решением правительства Грузии были переданы АО "Партнерский фонд", созданному с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов.