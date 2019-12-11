Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8853 RUR   0.0267 GBR   2.2335 TRY   0.2928

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.02 -0.18 Brent 64.25 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 11.12.2019 17:31

Минобороны Азербайджана подвело итоги 2019 года

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на коллегии ведомства подвел итоги 2019 учебного года и определил задачи на 2020 год.

«На коллегии был заслушан доклад командующего отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенанта Керема Мустафаева о реформах, проведенных в текущем году в сфере армейского строительства, боевой деятельности, оснащении вооружением и военной техникой, материально-техническом и медицинском обеспечении, кадровых реформах, боевой и морально-психологической подготовке личного состава, улучшении социально-бытовых условий военнослужащих, а также достигнутых результатах», - сообщает пресс-служба Минобороны.

С итоговым докладом об итогах служебной и боевой деятельности в 2019 году и предстоящих основных задачах в 2020 учебном году выступил Закир Гасанов.

«Министр, проанализировав проведенные в текущем году мероприятия, довел до внимания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны, дал соответствующие поручения командно-начальствующему составу в связи с выполнением основных задач, стоящих перед армией в 2020 году», - подчеркивает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, КОЛЛЕГИЯ


Похожие новости


Мы должны быть в любой момент готовы к бою – министр обороны Азербайджана Минобороны Азербайджана провело в прифронтовой зоне заседание коллегии по итогам года Министерство обороны Азербайджана провело заседание коллегии Путин на заседании коллегии Минобороны подведет итоги реформы, определит направления развития Вооруженных сил Минобороны Азербайджана провело расширенное заседание коллегии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]