Минобороны Азербайджана подвело итоги 2019 года

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на коллегии ведомства подвел итоги 2019 учебного года и определил задачи на 2020 год.

«На коллегии был заслушан доклад командующего отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенанта Керема Мустафаева о реформах, проведенных в текущем году в сфере армейского строительства, боевой деятельности, оснащении вооружением и военной техникой, материально-техническом и медицинском обеспечении, кадровых реформах, боевой и морально-психологической подготовке личного состава, улучшении социально-бытовых условий военнослужащих, а также достигнутых результатах», - сообщает пресс-служба Минобороны.

С итоговым докладом об итогах служебной и боевой деятельности в 2019 году и предстоящих основных задачах в 2020 учебном году выступил Закир Гасанов.

«Министр, проанализировав проведенные в текущем году мероприятия, довел до внимания вопросы боевой подготовки, морально-психологического состояния личного состава и всестороннего обеспечения системы обороны, дал соответствующие поручения командно-начальствующему составу в связи с выполнением основных задач, стоящих перед армией в 2020 году», - подчеркивает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков