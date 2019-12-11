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Бизнес и законодательство 11.12.2019 17:40

Джаббаров призвал бизнес в Азербайджане расширить географию экспорта

Министр экономики Микаил Джаббаров призвал азербайджанских предпринимателей диверсифицировать деятельность и расширить географию экспорта.

«В первую очередь речь идёт о диверсификации географии экспорта. Если вы можете экспортировать продукцию в Россию, то почему бы не экспортировать и в другие страны. Кроме того, необходима диверсификация предоставляемых товаров и услуг», - сказал Джаббаров в среду на заседании Азербайджано-Российского делового совета.

По его словам, министерство экономики продолжит поддерживать предпринимателей и будет стремиться решить их проблемы.

«Обращаясь к предпринимателям, также хочу попросить их сообщать о преградах, возникающих перед ними. Не обещаю, что они будут сразу же устранены - некоторые из них могут потребовать изменения в законодательство, но искусственные преграды мы будем убирать», - добавил Джаббаров.

А.Мамедов

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Тэги: БИЗНЕС, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]