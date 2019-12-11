Джаббаров призвал бизнес в Азербайджане расширить географию экспорта

Министр экономики Микаил Джаббаров призвал азербайджанских предпринимателей диверсифицировать деятельность и расширить географию экспорта.
«В первую очередь речь идёт о диверсификации географии экспорта. Если вы можете экспортировать продукцию в Россию, то почему бы не экспортировать и в другие страны. Кроме того, необходима диверсификация предоставляемых товаров и услуг», - сказал Джаббаров в среду на заседании Азербайджано-Российского делового совета.
По его словам, министерство экономики продолжит поддерживать предпринимателей и будет стремиться решить их проблемы.
«Обращаясь к предпринимателям, также хочу попросить их сообщать о преградах, возникающих перед ними. Не обещаю, что они будут сразу же устранены - некоторые из них могут потребовать изменения в законодательство, но искусственные преграды мы будем убирать», - добавил Джаббаров.
А.Мамедов
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