Джаббаров призвал бизнес в Азербайджане расширить географию экспорта

Министр экономики Микаил Джаббаров призвал азербайджанских предпринимателей диверсифицировать деятельность и расширить географию экспорта.

«В первую очередь речь идёт о диверсификации географии экспорта. Если вы можете экспортировать продукцию в Россию, то почему бы не экспортировать и в другие страны. Кроме того, необходима диверсификация предоставляемых товаров и услуг», - сказал Джаббаров в среду на заседании Азербайджано-Российского делового совета.

По его словам, министерство экономики продолжит поддерживать предпринимателей и будет стремиться решить их проблемы.

«Обращаясь к предпринимателям, также хочу попросить их сообщать о преградах, возникающих перед ними. Не обещаю, что они будут сразу же устранены - некоторые из них могут потребовать изменения в законодательство, но искусственные преграды мы будем убирать», - добавил Джаббаров.

А.Мамедов