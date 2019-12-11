Британский премьер не сможет присутствовать на саммите ЕС, его будет представлять глава Евросовета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет занят на выборах в Соединенном Королевстве, которые пройдут в день открытия в Брюсселе саммита ЕС 12 декабря, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Господин Джонсон не будет присутствовать на Европейском совете, он будет представлен (на саммите ЕС - ИФ) председателем Европейского совета (Шарлем Мишелем - ИФ)", - сказал собеседник СМИ в среду в Брюсселе.

Отметив, что результаты выборов должны быть известны утром в пятницу, 13 декабря, функционер ЕС сообщил, что, независимо от этих результатов, ЕС готов приступить к переговорам о будущих отношениях с Великобританией, как только произойдет Brexit.

"Приоритет для Европейского союза - иметь хорошее соглашение с повышенным уровнем амбиций относительно этих будущих отношений с Соединенным Королевством после того, как оно станет третьим государством", - пояснил собеседник журналистов.

Вопрос о Brexit стоит в повестке второго дня саммита ЕС 13 декабря.

Отвечая на вопросы, европейский чиновник сказал, что "главы государств и правительств, возможно, выскажут реакцию на выборы, но по ним не будет настоящих дебатов". "Не стоит цель провести дебаты на этом этапе. События будут происходить в Лондоне, у них будут последствия, но у нас основательных дебатов по этому вопросу не будет", - сообщил представитель ЕС.

Позднее вышедший к журналистам Мишель, отвечая на вопрос, заявил: "Посмотрим, каковы будут результаты, полученные из урн, но наше послание ясное: мы хотим сохранить единство 27 стран и готовимся к следующему этапу. И мы хотим прогресса в отношениях с этим будущим партнером".