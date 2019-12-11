Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8853 RUR   0.0267 GBR   2.2335 TRY   0.2928

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.02 -0.18 Brent 64.25 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.12.2019 17:52

Британский премьер не сможет присутствовать на саммите ЕС, его будет представлять глава Евросовета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет занят на выборах в Соединенном Королевстве, которые пройдут в день открытия в Брюсселе саммита ЕС 12 декабря, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Господин Джонсон не будет присутствовать на Европейском совете, он будет представлен (на саммите ЕС - ИФ) председателем Европейского совета (Шарлем Мишелем - ИФ)", - сказал собеседник СМИ в среду в Брюсселе.

Отметив, что результаты выборов должны быть известны утром в пятницу, 13 декабря, функционер ЕС сообщил, что, независимо от этих результатов, ЕС готов приступить к переговорам о будущих отношениях с Великобританией, как только произойдет Brexit.

"Приоритет для Европейского союза - иметь хорошее соглашение с повышенным уровнем амбиций относительно этих будущих отношений с Соединенным Королевством после того, как оно станет третьим государством", - пояснил собеседник журналистов.

Вопрос о Brexit стоит в повестке второго дня саммита ЕС 13 декабря.

Отвечая на вопросы, европейский чиновник сказал, что "главы государств и правительств, возможно, выскажут реакцию на выборы, но по ним не будет настоящих дебатов". "Не стоит цель провести дебаты на этом этапе. События будут происходить в Лондоне, у них будут последствия, но у нас основательных дебатов по этому вопросу не будет", - сообщил представитель ЕС.

Позднее вышедший к журналистам Мишель, отвечая на вопрос, заявил: "Посмотрим, каковы будут результаты, полученные из урн, но наше послание ясное: мы хотим сохранить единство 27 стран и готовимся к следующему этапу. И мы хотим прогресса в отношениях с этим будущим партнером".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САММИТ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Туск сравнил Brexit с концом Британской империи Для упорядоченного выхода Британии из ЕС было сделано все, что только возможно - Юнкер Джонсон сообщает о достижении соглашения с ЕС по brexit В Брюсселе до сих пор ждут практических предложений Лондона по Brexit - Барнье Барнье усомнился, что Лондону удастся согласовать Brexit с Брюсселем Выход Британии из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы с Ирландией - Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]