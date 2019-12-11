Британский премьер не сможет присутствовать на саммите ЕС, его будет представлять глава Евросовета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет занят на выборах в Соединенном Королевстве, которые пройдут в день открытия в Брюсселе саммита ЕС 12 декабря, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.
"Господин Джонсон не будет присутствовать на Европейском совете, он будет представлен (на саммите ЕС - ИФ) председателем Европейского совета (Шарлем Мишелем - ИФ)", - сказал собеседник СМИ в среду в Брюсселе.
Отметив, что результаты выборов должны быть известны утром в пятницу, 13 декабря, функционер ЕС сообщил, что, независимо от этих результатов, ЕС готов приступить к переговорам о будущих отношениях с Великобританией, как только произойдет Brexit.
"Приоритет для Европейского союза - иметь хорошее соглашение с повышенным уровнем амбиций относительно этих будущих отношений с Соединенным Королевством после того, как оно станет третьим государством", - пояснил собеседник журналистов.
Вопрос о Brexit стоит в повестке второго дня саммита ЕС 13 декабря.
Отвечая на вопросы, европейский чиновник сказал, что "главы государств и правительств, возможно, выскажут реакцию на выборы, но по ним не будет настоящих дебатов". "Не стоит цель провести дебаты на этом этапе. События будут происходить в Лондоне, у них будут последствия, но у нас основательных дебатов по этому вопросу не будет", - сообщил представитель ЕС.
Позднее вышедший к журналистам Мишель, отвечая на вопрос, заявил: "Посмотрим, каковы будут результаты, полученные из урн, но наше послание ясное: мы хотим сохранить единство 27 стран и готовимся к следующему этапу. И мы хотим прогресса в отношениях с этим будущим партнером".
Минобороны Азербайджана подвело итоги 2019 года
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Латвию
Азербайджан готов реализовать со странами ТОА проекты в сферах экономики и туризма - МИД
Нефть ускорила падение на данных о росте запасов в США, Brent - ниже $63,3 за баррель
Белнефтехим подтвердил подписание нефтяного баланса с РФ на 2020г в объеме 24 млн тонн
Вторая ТЭС мощностью 230 МВт введена в Грузии в тестовом режиме
Грета Тунберг стала Человеком года по версии журнала Time
Госагентство объявило стоимость обследования при ОМС вне медучреждения по месту прописки
Турция в 2019 году стала круглогодичным направлением отдыха россиян - АТОР
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Нефтчалы
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку открылась фотовыставка «Вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню Конституции России
Пресс-релиз о проведении V съезда Русской общины Азербайджана
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г