Грета Тунберг стала Человеком года по версии журнала Time

Шведская экоактивистка Грета Тунберг признана Человеком года по версии американского журнала Time, сообщил в среду американский телеканал NBC News.

"В этом году она (Тунберг - ИФ) стала крупнейшим голосом самой большой проблемы на планете", - заявил главный редактор Time Эдвард Фельзенталь в эфире телеканала, подчеркнув, что Грета "появилась практически из ниоткуда, чтобы возглавить всемирное движение".

"Она воплощает молодежный активизм", - добавил он.

Кроме того, Фельзенталь отметил, что 16-летня Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал звание человека года.

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Грета в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей принятия активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и стала целым движением школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления.

Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров в том, что они, не предпринимая мер по защите климата "украли" у нее "мечты и детство".

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 16-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".