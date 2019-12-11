США готовы работать с РФ над мирным решением ливийского кризиса - Помпео

Власти США готовы вместе с Россией искать политическое решение кризиса в Ливии, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Мы готовы работать с Россией над стартом переговорного процесса", - сказал он журналистам в Вашингтоне, объясняя позицию США по Ливии.

Помпео отметил, что во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в США упоминал, что российская сторона осознает, что решение ливийского кризиса может быть только политическим.