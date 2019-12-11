Президент РФ Владимир Путин считает безосновательной и беспардонной ложью выводы резолюции Европарламента, в которой ставится знак равенства между нацистской Германией и СССР как странами, спровоцировавшими Вторую мировую войну.
"Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".
Он напомнил, что недавно резолюция Европарламента "поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров и Советский Союз".
"Чуть ли не обвиняют СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года, и на Советский Союз 22 июня 1941 года", - отметил президент РФ.
Путин добавил: "А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы".
Президент РФ подчеркнул, что ответом на эту ложь станет правда.
"Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать", - отметил Путин.
По его словам, будут раскрываться данные "о победах и поражениях Красной Армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов, приспешников Гитлера".
"Убежден: в истории нет и не может быть невыгодных, неудобных страниц. Она нужна в совокупности как единое целое для нас и для будущих поколений, что особенно важно, причем, без всяких прикрас", - отметил глава государства.
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