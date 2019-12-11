Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8853 RUR   0.0267 GBR   2.2335 TRY   0.2928

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.02 -0.18 Brent 64.25 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.12.2019 18:45

Путин назвал резолюцию Европарламента, где нацистская Германия и СССР "поставлены на одну доску", беспардонной ложью

Президент РФ Владимир Путин считает безосновательной и беспардонной ложью выводы резолюции Европарламента, в которой ставится знак равенства между нацистской Германией и СССР как странами, спровоцировавшими Вторую мировую войну.

"Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".

Он напомнил, что недавно резолюция Европарламента "поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров и Советский Союз".

"Чуть ли не обвиняют СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года, и на Советский Союз 22 июня 1941 года", - отметил президент РФ.

Путин добавил: "А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы".

Президент РФ подчеркнул, что ответом на эту ложь станет правда.

"Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать", - отметил Путин.

По его словам, будут раскрываться данные "о победах и поражениях Красной Армии, о трагической судьбе наших пленных, о мужестве подпольщиков и позоре коллаборационистов, о трагедии Холокоста и преступлениях против мирных жителей, о бесчинствах националистов, приспешников Гитлера".

"Убежден: в истории нет и не может быть невыгодных, неудобных страниц. Она нужна в совокупности как единое целое для нас и для будущих поколений, что особенно важно, причем, без всяких прикрас", - отметил глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИСТОРИЯ, ПОДХОД


Похожие новости


Путин рассчитывает, что РФ и Белоруссия сделают все, чтобы народы двух стран получили заметные преимущества от интеграции Транзит газа через Украину определяется экономической целесообразностью - Путин Голос национальных диаспор должен звучать в общественных советах на региональном и местном уровне - Путин ОДКБ планирует расширить свое участие в миротворческих операциях - Путин Школьникам необходима ранняя профессиональная ориентация - Путин Путин в первой декаде января может посетить Турцию для участия в церемонии запуска "Турецкого потока" - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]