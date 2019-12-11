Госсекретарь сообщил о рекордном расширении санкционных списков США

Рекордное число частных лиц и организаций подпали под американские санкции с начала этой недели в связи с отмечавшимся на этой неделе Днем защиты прав человека, сообщил на пресс-конференции в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"С понедельника США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия закона Магнитского", - сказал глава американской дипломатии.
По его словам, санкции были введены в отношении граждан и структур из ДР Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана.
"Вчера за нарушение прав человека мы ввели санкции в отношении двух частных лиц - бывшего саудовского дипломата Мухаммеда ат-Тайбы, который был генеральным консулом в Стамбуле, когда там был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, второй - Аслан Ирасханов, который сейчас занимает должность главы УМВД РФ по Грозному", - отметил Помпео.
"Сегодня я объявляю о санкциях в отношении трех иранских транспортных компаний", - добавил госсекретарь.
Он напомнил, что в отношении всех структур и частных лиц, которые будут замечены в контактах с теми, кто занесен в санкционные списки, также могут грозить санкции.
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