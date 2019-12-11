Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8853 RUR   0.0267 GBR   2.2335 TRY   0.2928

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.02 -0.18 Brent 64.25 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.12.2019 19:02

Госсекретарь сообщил о рекордном расширении санкционных списков США

Рекордное число частных лиц и организаций подпали под американские санкции с начала этой недели в связи с отмечавшимся на этой неделе Днем защиты прав человека, сообщил на пресс-конференции в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"С понедельника США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия закона Магнитского", - сказал глава американской дипломатии.

По его словам, санкции были введены в отношении граждан и структур из ДР Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана.

"Вчера за нарушение прав человека мы ввели санкции в отношении двух частных лиц - бывшего саудовского дипломата Мухаммеда ат-Тайбы, который был генеральным консулом в Стамбуле, когда там был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, второй - Аслан Ирасханов, который сейчас занимает должность главы УМВД РФ по Грозному", - отметил Помпео.

"Сегодня я объявляю о санкциях в отношении трех иранских транспортных компаний", - добавил госсекретарь.

Он напомнил, что в отношении всех структур и частных лиц, которые будут замечены в контактах с теми, кто занесен в санкционные списки, также могут грозить санкции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, САНКЦИИ, СПИСОК


Похожие новости


Помпео предостерег Европу от сотрудничества с Китаем в сфере развития сетей 5G НАТО может стать неэффективной без координации между союзниками - Помпео Помпео призвал весь мир присоединиться к давлению на Иран Помпео призвал СБ ООН сохранять оружейное эмбарго против Ирана Помпео выступил против насилия в Ираке и призвал власти к сдержанности - госдеп Помпео обвинил Россию и Иран в разжигании насилия в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]