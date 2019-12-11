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Дальнее зарубежье 11.12.2019 19:20

Помпео уверен: Трамп на встрече с Лавровым говорил о недопустимости вмешательства РФ в американские выборы

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым четко объяснил, что считает российское вмешательство в выборы США недопустимым, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Трамп дал ясно понять в ходе встречи с министром иностранных дел (России - ИФ) Лавровым..., что президент Трамп, равно как и вся Америка, считают неприемлемым их вмешательство в наши выборы", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепе.

Так он ответил на комментарий журналиста, который, основываясь на комментариях российского министра, усомнился в том, что Трамп действительно предупреждал Лаврова о недопустимости вмешательства в американские выборы.

Накануне Лавров заявил в Вашингтоне о безосновательности любых обвинений России во вмешательстве во внутриполитические дела США.

"Мы понимаем, что совместной работе продолжала, да и продолжает мешать, волна подозрений применительно к России, которая буквально захлестнула Вашингтон. Мы сегодня вновь подчеркнули, что все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны, никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, никто нам их не предъявил; наверное, потому что их не существует", - сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Он отметил, что Россия после выборов президента США в 2016 году по каналам, которые существовали тогда с администрацией Барака Обамы, запрашивали много раз американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались.

"Ответов никаких не было. На все наши подозрения по поводу того, что, если нас подозревают, давайте сядем и поговорим, дайте факты на стол, ноль реакции", - сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия предлагала США опубликовать всю переписку на эту тему, однако нынешняя администрация США отказалась это делать.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]