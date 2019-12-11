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Бизнес и законодательство 11.12.2019 18:56

Новый состав азербайджано-российского делового совета соберется в начале 2020 г

Первое заседание азербайджано-российского делового совета в новом составе пройдет в начале 2020 года, заявил председатель правления Совета Самед Гурбанов.

"В течение 2019 года мы провели 6 заседаний делового совета, а его состав расширился. Сегодня в него входят 145 компаний и организаций. В начале следующего года мы проведем первое заседание делового совета в новом составе", - сказал Гурбанов на заседании совета в среду.

По его словам, в начале 2020 года также состоится заседание туристической комиссии азербайджано-российского делового совета.

Гурбанов добавил, что при сотрудничестве азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов создан туристический альянс.

Его возглавит главный исполнительный директор PASHA Travel Анар Рахманов.

А.Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, СОВЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]