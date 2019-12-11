Новый состав азербайджано-российского делового совета соберется в начале 2020 г

Первое заседание азербайджано-российского делового совета в новом составе пройдет в начале 2020 года, заявил председатель правления Совета Самед Гурбанов.
"В течение 2019 года мы провели 6 заседаний делового совета, а его состав расширился. Сегодня в него входят 145 компаний и организаций. В начале следующего года мы проведем первое заседание делового совета в новом составе", - сказал Гурбанов на заседании совета в среду.
По его словам, в начале 2020 года также состоится заседание туристической комиссии азербайджано-российского делового совета.
Гурбанов добавил, что при сотрудничестве азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов создан туристический альянс.
Его возглавит главный исполнительный директор PASHA Travel Анар Рахманов.
А.Мамедов
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