Новый состав азербайджано-российского делового совета соберется в начале 2020 г

Первое заседание азербайджано-российского делового совета в новом составе пройдет в начале 2020 года, заявил председатель правления Совета Самед Гурбанов.

"В течение 2019 года мы провели 6 заседаний делового совета, а его состав расширился. Сегодня в него входят 145 компаний и организаций. В начале следующего года мы проведем первое заседание делового совета в новом составе", - сказал Гурбанов на заседании совета в среду.

По его словам, в начале 2020 года также состоится заседание туристической комиссии азербайджано-российского делового совета.

Гурбанов добавил, что при сотрудничестве азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов создан туристический альянс.

Его возглавит главный исполнительный директор PASHA Travel Анар Рахманов.

А.Мамедов