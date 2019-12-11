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ТЭК 11.12.2019 19:42

Белнефтехим подтвердил подписание нефтяного баланса с РФ на 2020г в объеме 24 млн тонн

Концерн "Белнефтехим" подтвердил подписание с Минэнерго РФ баланса поставок нефти на 2020 год в объеме 24 млн тонн.

"Индикативный баланс поставок нефти из России в Беларусь подписан. Баланс согласован в размере 24 млн тонн", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" представитель концерна.

Между тем, в "Белнефтехиме" отметили, что в соответствии с межправительственным белорусско-российским соглашением "в индикативный баланс поставок нефти могут вноситься изменения до 15 ноября года, на который заключен баланс". При этом в концерне не стали комментировать планируемый фактический объем нефтепереработки в Белоруссии в 2020 году, который в 2019 году, как и в 2018 году, составит около 18 млн тонн.

Как сообщалось, в начале декабря в Минэнерго РФ сообщили, что Россия и Белоруссия подписали индикативный баланс беспошлинных поставок нефти в республику на 2020 год, не уточнив объем.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал "Интерфаксу", что баланс, как и на 2019 год, остался в объеме 24 млн тонн. Другой источник уточнял, что из общего объема 23,5 млн тонн планируется поставить трубопроводным транспортом, 500 тыс. тонн - железнодорожным.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, в начале декабря говорил, что индикативный баланс поставок нефти на 2020 год не включает "перетаможку".

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Белоруссию на данный момент составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года. Общий объем субсидии за "перетаможку" в целом оценивается примерно в $2 млрд в год. В 2017 году стороны договорились о такой схеме как механизме субсидирования договорной цены на газ на 2018-2019 годы ($127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно).

Минск неоднократно заявлял, что увязывает возможность углубления интеграции с Россией в рамках Союзного государства только при решении наиболее чувствительных для Белоруссии экономических вопросов - условий поставок газа и нефти, а также компенсации дополнительных издержек от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, БАЛАНС


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