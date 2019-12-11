Нефть ускорила падение на данных о росте запасов в США, Brent - ниже $63,3 за баррель

Темпы снижения нефтяных котировок в среду ускорились после выхода данных о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе, что стало неожиданностью для аналитиков.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,07 (на 1,66%) - до $63,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,86 (на 1,45%) - до $58,38 за баррель.
Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей, бензина - на 5,405 млн баррелей и дистиллятов - на 4,118 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.
При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 3,393 млн баррелей.
Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
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