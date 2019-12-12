Пионер сланцевой отрасли Гарольд Хэм покинет пост CEO Continental Resources

Основатель и главный исполнительный директор американской нефтегазовой компании Continental Resources Inc. Гарольд Хэм перейдёт с 1 января 2020 года на должность исполнительного председателя совета директоров, сообщается в пресс-релизе компании.

На посту главного исполнительного директора его сменит член совета директоров компании Уильям Берри, который вошел в состав совета директоров Continental Resources в 2014 году.

До этого Берри более 30 лет работал в нефтегазовых компаниях Phillips Petroleum Company и ConocoPhillips, которая образовалась в 2002 году после слияния Conoco Inc. и Phillips Petroleum Company. В 2008 году он ушёл в отставку, после чего был членом совета директоров в ряде компаний, включая китайскую нефтегазовую компанию Nexen, инжиниринговую и подрядную компанию Willbros Group Inc. и канадскую судовладельческую компанию Teekay Corporation.

Continental Resources также объявила о назначении президента компании Джека Старка на должность главного операционного директора.

Хэм основал Continental Resources в 1967 году. Компания входит в десятку крупнейших независимых производителей углеводородов в США. Continental Resources, в частности, является крупнейшим производителем сланцевой нефти на Баккеновской формации в Северной Дакоте.