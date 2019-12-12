Турецкий ЦБ понизил ключевую ставку в четвертый раз с июля - на 2 п.п

Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку в четвертый раз с июля на фоне стабилизации курса лиры, а также призывов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к более активному смягчению денежно-кредитной политики.
Размер ставки по недельным операциям РЕПО был уменьшен сразу на 2 процентных пункта (п.п.) - до 12% с 14%. Эксперты в среднем ожидали снижения ставки на 1,5 п.п.
Новый глава Центробанка Турции Мурат Уйсал запустил беспрецедентный цикл снижения ставки спустя несколько недель после того, как он занял этот пост в июле, практически полностью нивелировав повышение ставки, предпринятое предыдущим руководством ЦБ в ответ на валютный кризис.
В июле ее размер был уменьшен с 24% до 19,75%, в сентябре - до 16,5%, в октябре - до 14%.
Эрдоган, выступающий перед каждым заседанием Центробанка после назначения Уйсала, несколько дней назад заявил, что рассчитывает на снижение ставки до уровня, выражающегося однозначным числом, в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg.
Курс турецкой лиры прибавляет 0,3% в паре с долларом США в четверг после решения ЦБ по ставке. Пара доллар/лира торгуется на уровне 5,7874 лиры по сравнению с 5,8035 лиры на закрытие предыдущей сессии.
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