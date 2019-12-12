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Финансы 12.12.2019 17:02

Турецкий ЦБ понизил ключевую ставку в четвертый раз с июля - на 2 п.п

Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку в четвертый раз с июля на фоне стабилизации курса лиры, а также призывов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к более активному смягчению денежно-кредитной политики.

Размер ставки по недельным операциям РЕПО был уменьшен сразу на 2 процентных пункта (п.п.) - до 12% с 14%. Эксперты в среднем ожидали снижения ставки на 1,5 п.п.

Новый глава Центробанка Турции Мурат Уйсал запустил беспрецедентный цикл снижения ставки спустя несколько недель после того, как он занял этот пост в июле, практически полностью нивелировав повышение ставки, предпринятое предыдущим руководством ЦБ в ответ на валютный кризис.

В июле ее размер был уменьшен с 24% до 19,75%, в сентябре - до 16,5%, в октябре - до 14%.

Эрдоган, выступающий перед каждым заседанием Центробанка после назначения Уйсала, несколько дней назад заявил, что рассчитывает на снижение ставки до уровня, выражающегося однозначным числом, в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg.

Курс турецкой лиры прибавляет 0,3% в паре с долларом США в четверг после решения ЦБ по ставке. Пара доллар/лира торгуется на уровне 5,7874 лиры по сравнению с 5,8035 лиры на закрытие предыдущей сессии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]