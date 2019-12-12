Во Франции продолжаются протесты после обещания премьера смягчить пенсионную реформу

Акции протеста проходят в четверг по всей Франции, несмотря на сделанное накануне премьером страны Эдуаром Филиппом заявление о готовности к некоторому смягчению пенсионной реформы, сообщает газета "Фигаро".

Французы вышли на улицы и центральные площади Лиона, Бордо, Авиньона, Сен-Назера, Гавра, Марселя, Бреста, Нанта и многих других городов.

В рамках продолжающейся с прошлой недели забастовки сотрудников железнодорожной компании SNCF в четверг на работу не вышли 70% машинистов и около 50% диспетчеров.

В Париже сохраняются проблемы с работой общественного транспорта, в том числе метрополитена. На входах и в переходах метро скапливаются огромные толпы людей, поезда двигаются с увеличенными интервалами.

Жители французской столицы в четверг также участвуют в демонстрации. Она началась в 12:30 (14:30 мск) на площади Нации. Ожидается, что акция продлится до 18:00 (20:00 мск).

Полиция Парижа рекомендовала владельцам кафе и ресторанов, которые расположены вдоль маршрута следования демонстрантов, предпринять меры предосторожности.

Забастовка также затронула авиасообщение. В аэропорту Тулузы в четверг отменены около 20 рейсов. В аэропорту Ниццы предупредили пассажиров о том, что вход в здание воздушной гавани затруднен из-за очередей. На сайте парижского Шарль-де-Голля размещено сообщение о том, что пассажирам необходимо заранее проверять статус авиарейса перед прибытием в аэропорт из-за забастовки.

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже неделю. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Накануне премьер страны Эдуар Филипп заявил, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсиями для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.