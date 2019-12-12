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Финансы 12.12.2019 18:03

Нацбанк Украины понизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%

Национальный банк Украины (НБУ) с 13 декабря понижает учетную ставку до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября.

"Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны обуславливает более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления", - говорится в сообщении Центробанка в четверг.

Правление Национального банка считает, что новый пониженный уровень учетной ставки не помешает поддержанию инфляции близко к цели 5% и одновременно позволит поддержать экономический рост.

НБУ также пересмотрит прогноз инфляции с учетом ситуации на валютном рынке и обнародует обновленный макроэкономический прогноз, включая будущую траекторию инфляции, в конце января.

Регулятор напомнил, что согласно октябрьскому прогнозу, ожидает снижения учетной ставки до 8%, однако в рамках очередного пересмотра макроэкономического прогноза в январе обнародует обновленный прогноз динамики учетной ставки. В нем будут учтены, в частности, влияние на будущую инфляцию со стороны потребительского спроса и ситуации на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк продолжит учитывать ход ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренных меморандумом о взаимодействии с правительством, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права на Украине.

Комментируя текущую ситуацию, регулятор указал, что стремительное замедление инфляции в ноябре до 5,1% в годовом измерении оказалось лучше ожиданий НБУ, что связано с более сильным укреплением курса. "Таким образом, инфляция в ноябре достигла среднесрочной цели 5%, которую Нацбанк задекларировал в 2015 году", - констатировал регулятор.

По его мнению, в основе этой устойчивой тенденции - постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является замедление базовой инфляции, а также снижение цен на энергоносители. Инфляция существенно замедлилась вследствие как укрепления обменного курса гривны, так и улучшения инфляционных ожиданий, говорится в релизе Центробанка. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей.

Нацбанк отмечает, что усиление гривны происходило вследствие действия ряда факторов. В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта (в частности, благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур) и продажа средств от валютных привлечений госкомпаний. Приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев, указывает НБУ. Регулятор напомнил, что активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов - более чем на $5,5 млрд с начала 2019 года.

"Достижение договоренностей на уровне экспертов по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом является знаковым вехой в реализации структурных реформ в Украине, сохранении макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста", - подчеркнул НБУ.

В то же время Центробанк обратил внимание на актуальность целого ряда рисков, в частности, риска усиления угроз для макрофинансовой стабильности вследствие судебных решений и давления на Национальный банк. Их реализация может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

Как отмечается в релизе, среди внешних рисков не потеряли актуальности такие, как полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках и эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

НБУ начал цикл смягчения денежной политики ставки 26 апреля этого года, понизив учетную ставку до 17,5% годовых с уровня 18% годовых, на котором он удерживал ее с начала сентября 2018 года. Затем Нацбанк в середине июля и начале сентября текущего года снижал учетную ставку каждый раз на 0,5 п.п., а в конце октября понизил ее сразу на 1 п.п.

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Тэги: УКРАИНА, НБУ-СТАВКА, ПОНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]