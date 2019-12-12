Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8941 RUR   0.0269 GBR   2.247 TRY   0.293

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.76 -0.48 Brent 63.72 -0.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 12.12.2019 17:01

АИКГФ сократил в январе-сентябре активы на 6,9%, доналоговая прибыль превысила 16 млн манатов

Активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на 1 октября 2019 года составляют 1 млрд 188 млн 497,283 тыс. манатов, что на 6,9% меньше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Кредитный портфель АИКГФ на конец третьего квартала равен 963 млн 528,986 тыс. манатов (рост с начала 2019г на 7,6% - ИФ-Аз), объем депозитов, размещенных в банках – 32 млн 627,086 тыс. манатов (рост в 114 раз), инвестиции в ценные бумаги – 29 млн 688,071 тыс. манатов (спад в 8,8 раз), остальное – прочие активы.

Обязательства фонда на 30 сентября 2019 года оцениваются в 538 млн 390,869 тыс. манатов (спад на 27,6%), в том числе эмитированные ценные бумаги – 513 млн 439,471 тыс. манатов (спад на 25,8%).

Капитал АИКГФ на конец отчетного периода равен 650 млн 106,414 тыс. манатов (рост на 22,1%), в том числе уставный капитал – 566 млн манатов (рост на 21,5%), суммарная нераспределенная чистая прибыль – 67 млн 139,409 тыс. манатов.

Операционный доход фонда за январь-сентябрь составил 21 млн 962,083 тыс. манатов, доналоговая прибыль – 16 млн 967,005 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АИКГФ, АКТИВЫ


Похожие новости


АИКГФ увеличил в 2018г активы на 33%, доналоговая прибыль превысила 19 млн манатов АИКГФ увеличил за 9 месяцев активы на 20%, доналоговая прибыль превысила 6 млн манатов АИКГФ увеличил в I квартале активы на 12%, доналоговая прибыль превысила 5,5 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]