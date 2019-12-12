АИКГФ сократил в январе-сентябре активы на 6,9%, доналоговая прибыль превысила 16 млн манатов

Активы Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на 1 октября 2019 года составляют 1 млрд 188 млн 497,283 тыс. манатов, что на 6,9% меньше показателя на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Кредитный портфель АИКГФ на конец третьего квартала равен 963 млн 528,986 тыс. манатов (рост с начала 2019г на 7,6% - ИФ-Аз), объем депозитов, размещенных в банках – 32 млн 627,086 тыс. манатов (рост в 114 раз), инвестиции в ценные бумаги – 29 млн 688,071 тыс. манатов (спад в 8,8 раз), остальное – прочие активы.

Обязательства фонда на 30 сентября 2019 года оцениваются в 538 млн 390,869 тыс. манатов (спад на 27,6%), в том числе эмитированные ценные бумаги – 513 млн 439,471 тыс. манатов (спад на 25,8%).

Капитал АИКГФ на конец отчетного периода равен 650 млн 106,414 тыс. манатов (рост на 22,1%), в том числе уставный капитал – 566 млн манатов (рост на 21,5%), суммарная нераспределенная чистая прибыль – 67 млн 139,409 тыс. манатов.

Операционный доход фонда за январь-сентябрь составил 21 млн 962,083 тыс. манатов, доналоговая прибыль – 16 млн 967,005 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Мамедов