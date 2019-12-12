Эрдоган: тендер на строительство альтернативы Босфору будет объявлен в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил о подготовке тендера на строительство канала под названием "Стамбул", который призван стать альтернативой Босфору, сообщает агентство "Анадолу".
По его словам, тендер будет объявлен в ближайшее время.
Агентство отмечает, что канал пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Ожидается, что в день он сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.
Эрдоган осудил противников проекта, упрекнув их в недальновидности. Он указал на то, что этот проект послужит развитию Турции, а также "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре".
Через Босфор в настоящее время следуют около 40-42 тыс. судов. Иногда им приходится ждать около недели, чтобы пройти через Босфор, отмечает агентство.
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