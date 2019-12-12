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Это интересно 12.12.2019 17:06

Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Журнал Forbes в своем традиционном рейтинге назвал в четверг канцлера ФРГ Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года.

Меркель уже девятый год подряд возглавляет рейтинг издания.

Согласно размещенному на сайте изданию списку, в ТОП-5 также вошли председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра.

На 38-м месте расположилась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 40-й строчке - королева Великобритании Елизавета II. Дочь президента США Иванка Трамп заняла 42-е место, а первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен - на 50-й.

Единственной россиянкой в списке 100 самых влиятельных женщин оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 53-ю строчку.

На последнем месте рейтинга Forbes оказалась юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

"В 2019 году женщины по всему миру взяли на себя инициативу, заняв ведущие роли в правительствах, бизнесе, филантропии и СМИ", - говорится в статье Forbes, опубликованной вместе с рейтингом.

Издание также поясняет, что рейтинг составляется на основе нескольких факторов, в том числе упоминаемости в СМИ, размера состояния и степени влияния на события в мире.

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Тэги: МИР, ЖЕНЩИНЫ, ЖУРНАЛ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]