Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Журнал Forbes в своем традиционном рейтинге назвал в четверг канцлера ФРГ Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года.
Меркель уже девятый год подряд возглавляет рейтинг издания.
Согласно размещенному на сайте изданию списку, в ТОП-5 также вошли председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра.
На 38-м месте расположилась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 40-й строчке - королева Великобритании Елизавета II. Дочь президента США Иванка Трамп заняла 42-е место, а первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен - на 50-й.
Единственной россиянкой в списке 100 самых влиятельных женщин оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 53-ю строчку.
На последнем месте рейтинга Forbes оказалась юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.
"В 2019 году женщины по всему миру взяли на себя инициативу, заняв ведущие роли в правительствах, бизнесе, филантропии и СМИ", - говорится в статье Forbes, опубликованной вместе с рейтингом.
Издание также поясняет, что рейтинг составляется на основе нескольких факторов, в том числе упоминаемости в СМИ, размера состояния и степени влияния на события в мире.
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут новую встречу по Карабаху в январе - Мамедъяров
Армения всячески мешает переговорам по Карабаху – Гаджиев
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Газпром планирует платить в 2019г не менее 30%, в 2020г - не менее 40%, в 2021г - не менее 50% скорректированной прибыли МСФО
Пионер сланцевой отрасли Гарольд Хэм покинет пост CEO Continental Resources
ИВ Абшеронского района направит около 130 тыс. манатов на ремонт уличного освещения в Хырдалане
Азерсу получит 5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Нефтчалы
Сейм Латвии избрал нового президента центробанка
Парламент Грузии утвердил судей Верховного суда и лишил мандата оппозиционера Мелия
Во Франции продолжаются протесты после обещания премьера смягчить пенсионную реформу
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Присоединяйтесь к конкурсу “Nar” и встречайте Новый Год в Москве!
В Баку открылась фотовыставка «Вчера, сегодня, завтра», посвященная Дню Конституции России
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г