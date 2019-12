ЕС выступает против санкций, карающих законный бизнес - еврокомиссар

Член Европейской комиссии по торговле Фил Хоган заявил в связи с американским законопроектом, предлагающим санкции за инвестиции в строительство российских экспортных газопроводов, что Евросоюз не приемлет наказания компаний, ведущих законный бизнес.

"Европейский союз в принципе против применения санкций против любых европейских предприятий, осуществляющих полностью законный бизнес", - сказал Хоган в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос, каким образом Европейская комиссия будет реагировать на подобные санкции, которые могут затронуть европейских партнеров "Северного потока-2".

"Нашей целью в комиссии всегда было то, чтобы "Северный поток-2" функционировал прозрачным образом, без какой-либо дискриминации, при определенном надзоре в соответствии с принципами международного и европейского права в области энергетики", - отметил еврокомиссар.

Он напомнил, что газовая директива ЕС вступила в силу в этом году, и теперь Евросоюз имеет "четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим Европейский союз с третьими странами".

Хоган сказал, что на данный момент ограничится таким заявлением, так как нужно более детально ознакомиться с документом, принятым накануне.

Как сообщалось, Комитет по иностранным делам сената США в среду одобрил законопроект, призванный противостоять влиянию России в сфере энергетики.

Речь идет о законопроекте "Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act of 2019". В нем говорится о необходимости "снизить зависимость союзников и партнеров США от российских энергоресурсов, в особенности - от природного газа".

Также в нем отмечается необходимость усиления энергетической безопасности Европы и говорится о недопустимости использования Россией энергоресурсов в качестве "геополитического оружия".

В документе подчеркивается, что нужно "жестко противостоять "Северному потоку-2", так как он окажет пагубное влияние на энергетическую безопасность ЕС и на экономику Украины и других стран в Центральной Европе, через которые в настоящее время осуществляется транзит газа".

Авторы документа призывают президента США ввести "пять или больше типов санкций" против лиц, делающих существенные инвестиции в строительство "российских экспортных газопроводов".