Немецкий бизнес критикует санкции США и называет их вмешательством в энергетическую политику ЕС

Председатель Восточного комитета немецкой экономики (объединения предпринимателей и предприятий, работающих с Россией и Восточной Европой, OAOEV) Оливер Хермес, раскритиковал готовящиеся санкции США в отношении компаний, которые строят "Северный поток 2".
"Принятие санкций против "Северного потока 2" палатой представителей США - это выпад против европейского суверенитета и неприемлемое вмешательство в автономную энергетическую политику Европы. Реализация этих санкций, которые направлены непосредственно против европейских предприятий, серьезно осложнит трансатлантические отношения", - указал Хермес.
Его цитирует пресс-служба комитета.
Американский Конгресс готовит пакет законов, касающихся оборонного бюджета страны. Пакет, в том числе, содержит санкции против европейских предприятий, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток 2". США рассчитывает в будущем поставлять в ЕС свой сжиженный газ.
В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".
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