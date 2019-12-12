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ТЭК 12.12.2019 17:16

Белоруссия рассчитывает до конца года решить с РФ вопрос по компенсации за "грязную" нефть - Белнефтехим

Белоруссия надеется до конца 2019 года выработать совместно с РФ решение по вопросу компенсации республике потерь из-за "грязной" российской нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков журналистам в Минске в четверг.

"У нас ведется на данном этапе разговор между концерном и министерством энергетики РФ. Надеемся, выработанные решения позволят перелистнуть эту страницу. Дедлайна нет, но мы, конечно, хотели бы войти в новый год с чистого листа", - сказал Рыбаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]