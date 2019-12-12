Белоруссия надеется до конца 2019 года выработать совместно с РФ решение по вопросу компенсации республике потерь из-за "грязной" российской нефти, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков журналистам в Минске в четверг.

"У нас ведется на данном этапе разговор между концерном и министерством энергетики РФ. Надеемся, выработанные решения позволят перелистнуть эту страницу. Дедлайна нет, но мы, конечно, хотели бы войти в новый год с чистого листа", - сказал Рыбаков, отвечая на соответствующий вопрос.