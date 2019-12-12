КНДР обвиняет США в провокации

В Пхеньяне раскритиковали Вашингтон за комментарии по поводу испытаний на космодроме Сохэ, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на заявление неназванного представителя МИД Северной Кореи.

По его словам, "глупые" комментарии Соединенных Штатов помогли Северной Корее прийти к конкретному решению относительно ее следующих шагов. Он отметил, что срок, который лидер КНДР Ким Чен Ын установил для Вашингтона, чтобы стороны выступили с приемлемыми друг для друга условиями возобновления переговоров, подходит к концу.

В ходе заседания Совбеза ООН в среду постпред США при этой организации Келли Крафт заявила, что "контрпродуктивные" испытания Северной Кореей "рискуют закрыть дверь перспектив переговоров о мире". Она отметила, что администрация Трампа готова проявить гибкость и предпринять четкие шаги к договоренностям возобновления переговоров. США запросили проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в КНДР в связи с недавними испытаниями на космодроме Сохэ.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.