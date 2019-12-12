Американский законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2" направлен на получение односторонних преимуществ в газовой сфере в ущерб интересам стран Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейцев, конечных потребителей", - сказал Грушко журналистам.
Он отметил, что все российские проекты в Европе коммерчески обоснованы и укрепляют энергетическую безопасность Европы и диверсифицируют энергетику, "о чем так трогательно заботятся американцы, используя при этом противоречащие международному праву, да и здравому смыслу инструменты".
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