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ТЭК 12.12.2019 21:18

США санкциями против "Северного потока-2" добиваются преимуществ в ущерб Европе - Грушко

Американский законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2" направлен на получение односторонних преимуществ в газовой сфере в ущерб интересам стран Европы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейцев, конечных потребителей", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что все российские проекты в Европе коммерчески обоснованы и укрепляют энергетическую безопасность Европы и диверсифицируют энергетику, "о чем так трогательно заботятся американцы, используя при этом противоречащие международному праву, да и здравому смыслу инструменты".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]