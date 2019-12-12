Суд Панамы закрыл дело о возможной легализации доходов экс-президентом Украины Порошенко

Судья 1-го судебного округа Панамы Елквис Мартинес окончательно закрыл дело, которое инициировал экс-заместитель главы администрации украинского президента Андрей Портнов против пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщил адвокат Илья Новиков.
"Панамские органы юстиции демонстрируют хороший темп работы и прозрачность, на фоне которых ГБР и некоторые украинские суды выглядят очень невыигрышно", - прокомментировал адвокат Порошенко это решение на своей странице в сети Facebook.
Как сообщалось, в октябре Первая специализированная прокуратура по организованной преступности Панамы приняла решение о временном закрытии дела за отсутствием состава преступления. "По нашему заявлению суд закрыл дело. Судья отметил, что действительно отсутствует состав преступления и подтвердил решение прокурора, отметив, что дело закрыто окончательно", - сообщил Новиков.
Он также напомнил, что параллельно с этим адвокаты Порошенко подали заявление против Портнова о даче заведомо ложных показаний. Прокурор, который рассматривает это заявление, признал Порошенко пострадавшим от ложных показаний Портнова и предоставил ему соответствующий статус.
Дело по заявлению Портнова против Порошенко было открыто в июле 2019 года. В своем заявлении Портнов утверждал, что компании, связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем.
К заявлению были приложены показания Портнова. После проверки информации, которую предоставил Портнов, панамский прокурор решил закрыть дело за отсутствием доказательств.
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